Flicker (FKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00308201 $ 0.00308201 $ 0.00308201 24-satna najniža cijena $ 0.0032362 $ 0.0032362 $ 0.0032362 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00308201$ 0.00308201 $ 0.00308201 24-satna najviša cijena $ 0.0032362$ 0.0032362 $ 0.0032362 Najviša cijena ikada $ 0.00689786$ 0.00689786 $ 0.00689786 Najniža cijena $ 0.00194379$ 0.00194379 $ 0.00194379 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) +1.02% Promjena cijene (7D) -2.41% Promjena cijene (7D) -2.41%

Flicker (FKR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0031758. Tijekom protekla 24 sata, FKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00308201 i najviše cijene $ 0.0032362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FKR je $ 0.00689786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00194379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FKR se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -2.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flicker (FKR)

Tržišna kapitalizacija $ 822.53K$ 822.53K $ 822.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Količina u optjecaju 257.96M 257.96M 257.96M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flicker je $ 822.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FKR je 257.96M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.19M.