Više o FKR

FKR Informacije o cijeni

FKR Službena web stranica

FKR Tokenomija

FKR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Flicker Logotip

Flicker Cijena (FKR)

Neuvršten

1 FKR u USD cijena uživo:

$0.00318859
$0.00318859$0.00318859
+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Flicker (FKR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:53:12 (UTC+8)

Flicker (FKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00308201
$ 0.00308201$ 0.00308201
24-satna najniža cijena
$ 0.0032362
$ 0.0032362$ 0.0032362
24-satna najviša cijena

$ 0.00308201
$ 0.00308201$ 0.00308201

$ 0.0032362
$ 0.0032362$ 0.0032362

$ 0.00689786
$ 0.00689786$ 0.00689786

$ 0.00194379
$ 0.00194379$ 0.00194379

-0.84%

+1.02%

-2.41%

-2.41%

Flicker (FKR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0031758. Tijekom protekla 24 sata, FKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00308201 i najviše cijene $ 0.0032362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FKR je $ 0.00689786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00194379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FKR se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -2.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flicker (FKR)

$ 822.53K
$ 822.53K$ 822.53K

--
----

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

257.96M
257.96M 257.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flicker je $ 822.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FKR je 257.96M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.19M.

Flicker (FKR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flicker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flicker u USD iznosila je $ +0.0006246099.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flicker u USD iznosila je $ +0.0015910040.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flicker u USD iznosila je $ +0.0004855598720209794.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.02%
30 dana$ +0.0006246099+19.67%
60 dana$ +0.0015910040+50.10%
90 dana$ +0.0004855598720209794+18.05%

Što je Flicker (FKR)

Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Flicker (FKR)

Službena web-stranica

Flicker Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flicker (FKR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flicker (FKR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flicker.

Provjerite Flicker predviđanje cijene sada!

FKR u lokalnim valutama

Flicker (FKR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flicker (FKR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FKR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flicker (FKR)

Koliko Flicker (FKR) vrijedi danas?
Cijena FKR uživo u USD je 0.0031758 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FKR u USD?
Trenutačna cijena FKR u USD je $ 0.0031758. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flicker?
Tržišna kapitalizacija za FKR je $ 822.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FKR?
Količina u optjecaju za FKR je 257.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FKR?
FKR je postigao ATH cijenu od 0.00689786 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FKR?
FKR je vidio ATL cijenu od 0.00194379 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FKR?
24-satni obujam trgovanja za FKR je -- USD.
Hoće li FKR još narasti ove godine?
FKR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FKR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:53:12 (UTC+8)

Flicker (FKR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.