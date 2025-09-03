FlexMeme (FLEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.24% Promjena cijene (7D) -0.75% Promjena cijene (7D) -0.75%

FlexMeme (FLEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLEX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.24% u posljednjih 24 sata i -0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FlexMeme (FLEX)

Tržišna kapitalizacija $ 49.09K$ 49.09K $ 49.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.97K$ 193.97K $ 193.97K Količina u optjecaju 253.09B 253.09B 253.09B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FlexMeme je $ 49.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLEX je 253.09B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.97K.