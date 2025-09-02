FIRST (FIRST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00425991 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -16.27%

FIRST (FIRST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FIRSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRST je $ 0.00425991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -16.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FIRST (FIRST)

Tržišna kapitalizacija $ 161.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 161.06K Količina u optjecaju 975.45M Ukupna količina 975,445,866.25

Trenutačna tržišna kapitalizacija FIRST je $ 161.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIRST je 975.45M, s ukupnom količinom od 975445866.25. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 161.06K.