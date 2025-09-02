Ferma (FERMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04190616 $ 0.04190616 $ 0.04190616 24-satna najniža cijena $ 0.0430945 $ 0.0430945 $ 0.0430945 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04190616$ 0.04190616 $ 0.04190616 24-satna najviša cijena $ 0.0430945$ 0.0430945 $ 0.0430945 Najviša cijena ikada $ 0.450233$ 0.450233 $ 0.450233 Najniža cijena $ 0.03070191$ 0.03070191 $ 0.03070191 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) -0.10% Promjena cijene (7D) -0.68% Promjena cijene (7D) -0.68%

Ferma (FERMA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04248953. Tijekom protekla 24 sata, FERMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04190616 i najviše cijene $ 0.0430945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FERMA je $ 0.450233, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03070191.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FERMA se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i -0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ferma (FERMA)

Tržišna kapitalizacija $ 467.39K$ 467.39K $ 467.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 467.39K$ 467.39K $ 467.39K Količina u optjecaju 11.00M 11.00M 11.00M Ukupna količina 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ferma je $ 467.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FERMA je 11.00M, s ukupnom količinom od 11000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 467.39K.