Ferma (FERMA) Informacije FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game. Službena web stranica: https://fermasosedi.biz/ Bijela knjiga: https://fermasosedi.biz/WhitePaperFERMA.pdf Kupi FERMA odmah!

Ferma (FERMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ferma (FERMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 471.68K $ 471.68K $ 471.68K Ukupna količina: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Količina u optjecaju: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 471.68K $ 471.68K $ 471.68K Povijesni maksimum: $ 0.450233 $ 0.450233 $ 0.450233 Povijesni minimum: $ 0.03070191 $ 0.03070191 $ 0.03070191 Trenutna cijena: $ 0.04288004 $ 0.04288004 $ 0.04288004 Saznajte više o cijeni Ferma (FERMA)

Ferma (FERMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ferma (FERMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FERMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FERMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FERMA tokena, istražite FERMA cijenu tokena uživo!

