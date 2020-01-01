Fefe (FEFE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fefe (FEFE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fefe (FEFE) Informacije Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Službena web stranica: https://www.fefecoinerc.com/ Kupi FEFE odmah!

Fefe (FEFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fefe (FEFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 633.03K $ 633.03K $ 633.03K Ukupna količina: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Količina u optjecaju: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 633.03K $ 633.03K $ 633.03K Povijesni maksimum: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00150442 $ 0.00150442 $ 0.00150442 Saznajte više o cijeni Fefe (FEFE)

Fefe (FEFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fefe (FEFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEFE tokena, istražite FEFE cijenu tokena uživo!

