Fefe Cijena (FEFE)

1 FEFE u USD cijena uživo:

$0.00159625
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fefe (FEFE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:52:41 (UTC+8)

Fefe (FEFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00145115
24-satna najniža cijena
$ 0.00162069
24-satna najviša cijena

$ 0.00145115
$ 0.00162069
$ 0.0289776
$ 0
+6.89%

-0.80%

+6.62%

+6.62%

Fefe (FEFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00159625. Tijekom protekla 24 sata, FEFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00145115 i najviše cijene $ 0.00162069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEFE je $ 0.0289776, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEFE se promijenio za +6.89% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i +6.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fefe (FEFE)

$ 671.52K
--
$ 671.52K
420.69M
420,690,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fefe je $ 671.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEFE je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 671.52K.

Fefe (FEFE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fefe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fefe u USD iznosila je $ -0.0000080925.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fefe u USD iznosila je $ -0.0002745783.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fefe u USD iznosila je $ -0.0002152814070993615.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.80%
30 dana$ -0.0000080925-0.50%
60 dana$ -0.0002745783-17.20%
90 dana$ -0.0002152814070993615-11.88%

Što je Fefe (FEFE)

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!

Resurs Fefe (FEFE)

Službena web-stranica

Fefe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fefe (FEFE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fefe (FEFE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fefe.

Provjerite Fefe predviđanje cijene sada!

FEFE u lokalnim valutama

Fefe (FEFE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fefe (FEFE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEFE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fefe (FEFE)

Koliko Fefe (FEFE) vrijedi danas?
Cijena FEFE uživo u USD je 0.00159625 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FEFE u USD?
Trenutačna cijena FEFE u USD je $ 0.00159625. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fefe?
Tržišna kapitalizacija za FEFE je $ 671.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FEFE?
Količina u optjecaju za FEFE je 420.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEFE?
FEFE je postigao ATH cijenu od 0.0289776 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEFE?
FEFE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FEFE?
24-satni obujam trgovanja za FEFE je -- USD.
Hoće li FEFE još narasti ove godine?
FEFE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEFE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Fefe (FEFE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.