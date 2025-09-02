Fefe (FEFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00145115 $ 0.00145115 $ 0.00145115 24-satna najniža cijena $ 0.00162069 $ 0.00162069 $ 0.00162069 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00145115$ 0.00145115 $ 0.00145115 24-satna najviša cijena $ 0.00162069$ 0.00162069 $ 0.00162069 Najviša cijena ikada $ 0.0289776$ 0.0289776 $ 0.0289776 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +6.89% Promjena cijene (1D) -0.80% Promjena cijene (7D) +6.62% Promjena cijene (7D) +6.62%

Fefe (FEFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00159625. Tijekom protekla 24 sata, FEFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00145115 i najviše cijene $ 0.00162069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEFE je $ 0.0289776, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEFE se promijenio za +6.89% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i +6.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fefe (FEFE)

Tržišna kapitalizacija $ 671.52K$ 671.52K $ 671.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 671.52K$ 671.52K $ 671.52K Količina u optjecaju 420.69M 420.69M 420.69M Ukupna količina 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fefe je $ 671.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEFE je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 671.52K.