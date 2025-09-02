Fcode AI (FCOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00321045 24-satna najviša cijena $ 0.00338013 Najviša cijena ikada $ 0.0101878 Najniža cijena $ 0.00111097 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +1.01% Promjena cijene (7D) +13.26%

Fcode AI (FCOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00334322. Tijekom protekla 24 sata, FCODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00321045 i najviše cijene $ 0.00338013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCOD je $ 0.0101878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00111097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCOD se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +13.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fcode AI (FCOD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.00M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.34M Količina u optjecaju 300.00M Ukupna količina 700,185,072.154666

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fcode AI je $ 1.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCOD je 300.00M, s ukupnom količinom od 700185072.154666. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.