Više o FABS

FABS Informacije o cijeni

FABS Službena web stranica

FABS Tokenomija

FABS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Fabs Logotip

Fabs Cijena (FABS)

Neuvršten

1 FABS u USD cijena uživo:

$0.00312829
$0.00312829$0.00312829
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Fabs (FABS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:53:17 (UTC+8)

Fabs (FABS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00309915
$ 0.00309915$ 0.00309915
24-satna najniža cijena
$ 0.00317174
$ 0.00317174$ 0.00317174
24-satna najviša cijena

$ 0.00309915
$ 0.00309915$ 0.00309915

$ 0.00317174
$ 0.00317174$ 0.00317174

$ 0.01194263
$ 0.01194263$ 0.01194263

$ 0.00126617
$ 0.00126617$ 0.00126617

-2.23%

-0.51%

-6.36%

-6.36%

Fabs (FABS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00310077. Tijekom protekla 24 sata, FABStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00309915 i najviše cijene $ 0.00317174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FABS je $ 0.01194263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00126617.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FABS se promijenio za -2.23% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fabs (FABS)

$ 165.50K
$ 165.50K$ 165.50K

--
----

$ 165.50K
$ 165.50K$ 165.50K

52.90M
52.90M 52.90M

52,903,669.0
52,903,669.0 52,903,669.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fabs je $ 165.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FABS je 52.90M, s ukupnom količinom od 52903669.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.50K.

Fabs (FABS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fabs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fabs u USD iznosila je $ +0.0001466242.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fabs u USD iznosila je $ +0.0019738156.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fabs u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.51%
30 dana$ +0.0001466242+4.73%
60 dana$ +0.0019738156+63.66%
90 dana$ 0--

Što je Fabs (FABS)

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fabs (FABS)

Službena web-stranica

Fabs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fabs (FABS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fabs (FABS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fabs.

Provjerite Fabs predviđanje cijene sada!

FABS u lokalnim valutama

Fabs (FABS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fabs (FABS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FABS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fabs (FABS)

Koliko Fabs (FABS) vrijedi danas?
Cijena FABS uživo u USD je 0.00310077 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FABS u USD?
Trenutačna cijena FABS u USD je $ 0.00310077. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fabs?
Tržišna kapitalizacija za FABS je $ 165.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FABS?
Količina u optjecaju za FABS je 52.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FABS?
FABS je postigao ATH cijenu od 0.01194263 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FABS?
FABS je vidio ATL cijenu od 0.00126617 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FABS?
24-satni obujam trgovanja za FABS je -- USD.
Hoće li FABS još narasti ove godine?
FABS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FABS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:53:17 (UTC+8)

Fabs (FABS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.