Fabs (FABS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00309915 $ 0.00309915 $ 0.00309915 24-satna najniža cijena $ 0.00317174 $ 0.00317174 $ 0.00317174 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00309915$ 0.00309915 $ 0.00309915 24-satna najviša cijena $ 0.00317174$ 0.00317174 $ 0.00317174 Najviša cijena ikada $ 0.01194263$ 0.01194263 $ 0.01194263 Najniža cijena $ 0.00126617$ 0.00126617 $ 0.00126617 Promjena cijene (1H) -2.23% Promjena cijene (1D) -0.51% Promjena cijene (7D) -6.36% Promjena cijene (7D) -6.36%

Fabs (FABS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00310077. Tijekom protekla 24 sata, FABStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00309915 i najviše cijene $ 0.00317174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FABS je $ 0.01194263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00126617.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FABS se promijenio za -2.23% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fabs (FABS)

Tržišna kapitalizacija $ 165.50K$ 165.50K $ 165.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.50K$ 165.50K $ 165.50K Količina u optjecaju 52.90M 52.90M 52.90M Ukupna količina 52,903,669.0 52,903,669.0 52,903,669.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fabs je $ 165.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FABS je 52.90M, s ukupnom količinom od 52903669.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.50K.