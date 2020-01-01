Fabs (FABS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fabs (FABS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fabs (FABS) Informacije FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Službena web stranica: https://www.fabsmeme.vip/ Kupi FABS odmah!

Fabs (FABS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fabs (FABS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 162.43K $ 162.43K $ 162.43K Ukupna količina: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Količina u optjecaju: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.43K $ 162.43K $ 162.43K Povijesni maksimum: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Povijesni minimum: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Trenutna cijena: $ 0.00307034 $ 0.00307034 $ 0.00307034 Saznajte više o cijeni Fabs (FABS)

Fabs (FABS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fabs (FABS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FABS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FABS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FABS tokena, istražite FABS cijenu tokena uživo!

