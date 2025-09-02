eUSD (EUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.997875 $ 0.997875 $ 0.997875 24-satna najniža cijena $ 0.99797 $ 0.99797 $ 0.99797 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.997875$ 0.997875 $ 0.997875 24-satna najviša cijena $ 0.99797$ 0.99797 $ 0.99797 Najviša cijena ikada $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Najniža cijena $ 0.738736$ 0.738736 $ 0.738736 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.16% Promjena cijene (7D) -0.16%

eUSD (EUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.997957. Tijekom protekla 24 sata, EUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997875 i najviše cijene $ 0.99797, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUSD je $ 1.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.738736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu eUSD (EUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 619.37K$ 619.37K $ 619.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 619.37K$ 619.37K $ 619.37K Količina u optjecaju 620.63K 620.63K 620.63K Ukupna količina 620,632.5047850559 620,632.5047850559 620,632.5047850559

Trenutačna tržišna kapitalizacija eUSD je $ 619.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EUSD je 620.63K, s ukupnom količinom od 620632.5047850559. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 619.37K.