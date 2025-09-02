ETHPlus (ETH+) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,493.06 $ 4,493.06 $ 4,493.06 24-satna najniža cijena $ 4,697.41 $ 4,697.41 $ 4,697.41 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,493.06$ 4,493.06 $ 4,493.06 24-satna najviša cijena $ 4,697.41$ 4,697.41 $ 4,697.41 Najviša cijena ikada $ 5,150.57$ 5,150.57 $ 5,150.57 Najniža cijena $ 1,461.53$ 1,461.53 $ 1,461.53 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -1.77% Promjena cijene (7D) -1.08% Promjena cijene (7D) -1.08%

ETHPlus (ETH+) cijena u stvarnom vremenu je $4,601.3. Tijekom protekla 24 sata, ETH+trgovalo je između najniže cijene $ 4,493.06 i najviše cijene $ 4,697.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETH+ je $ 5,150.57, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,461.53.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETH+ se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -1.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETHPlus (ETH+)

Tržišna kapitalizacija $ 345.92M$ 345.92M $ 345.92M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 345.92M$ 345.92M $ 345.92M Količina u optjecaju 75.15K 75.15K 75.15K Ukupna količina 75,148.84744235367 75,148.84744235367 75,148.84744235367

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHPlus je $ 345.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETH+ je 75.15K, s ukupnom količinom od 75148.84744235367. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 345.92M.