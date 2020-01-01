Ethix (ETHIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethix (ETHIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethix (ETHIX) Informacije Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Službena web stranica: https://www.ethichub.com/en Bijela knjiga: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/ Kupi ETHIX odmah!

Ethix (ETHIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethix (ETHIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.17M $ 19.17M $ 19.17M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 70.50M $ 70.50M $ 70.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.20M $ 27.20M $ 27.20M Povijesni maksimum: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Povijesni minimum: $ 0.05623 $ 0.05623 $ 0.05623 Trenutna cijena: $ 0.272481 $ 0.272481 $ 0.272481 Saznajte više o cijeni Ethix (ETHIX)

Ethix (ETHIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethix (ETHIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETHIX tokena, istražite ETHIX cijenu tokena uživo!

