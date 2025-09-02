Ethix (ETHIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.260093 $ 0.260093 $ 0.260093 24-satna najniža cijena $ 0.27341 $ 0.27341 $ 0.27341 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.260093$ 0.260093 $ 0.260093 24-satna najviša cijena $ 0.27341$ 0.27341 $ 0.27341 Najviša cijena ikada $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Najniža cijena $ 0.05623$ 0.05623 $ 0.05623 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) +1.66% Promjena cijene (7D) +3.63% Promjena cijene (7D) +3.63%

Ethix (ETHIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.271197. Tijekom protekla 24 sata, ETHIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.260093 i najviše cijene $ 0.27341, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHIX je $ 1.037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05623.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHIX se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +1.66% u posljednjih 24 sata i +3.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethix (ETHIX)

Tržišna kapitalizacija $ 19.13M$ 19.13M $ 19.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.13M$ 27.13M $ 27.13M Količina u optjecaju 70.50M 70.50M 70.50M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethix je $ 19.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHIX je 70.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.13M.