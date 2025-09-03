Ethermon (EMON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) -0.65% Promjena cijene (7D) -10.41% Promjena cijene (7D) -10.41%

Ethermon (EMON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EMONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMON je $ 2.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMON se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -10.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethermon (EMON)

Tržišna kapitalizacija $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.59K$ 70.59K $ 70.59K Količina u optjecaju 147.03M 147.03M 147.03M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethermon je $ 25.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMON je 147.03M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.59K.