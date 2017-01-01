Ethermon (EMON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethermon (EMON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethermon (EMON) Informacije Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Službena web stranica: https://ethermon.io/

Ethermon (EMON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethermon (EMON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.96K $ 25.96K $ 25.96K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 147.03M $ 147.03M $ 147.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.62K $ 70.62K $ 70.62K Povijesni maksimum: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017633 $ 0.00017633 $ 0.00017633 Saznajte više o cijeni Ethermon (EMON)

Ethermon (EMON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethermon (EMON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EMON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EMON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EMON tokena, istražite EMON cijenu tokena uživo!

