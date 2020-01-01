EnviDa (EDAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EnviDa (EDAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EnviDa (EDAT) Informacije The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Službena web stranica: https://envidatoken.io/ Kupi EDAT odmah!

EnviDa (EDAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EnviDa (EDAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 428.55K $ 428.55K $ 428.55K Ukupna količina: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Količina u optjecaju: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Povijesni maksimum: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Povijesni minimum: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Trenutna cijena: $ 0.04145545 $ 0.04145545 $ 0.04145545 Saznajte više o cijeni EnviDa (EDAT)

EnviDa (EDAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EnviDa (EDAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDAT tokena, istražite EDAT cijenu tokena uživo!

