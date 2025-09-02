Više o EDAT

EDAT Informacije o cijeni

EDAT Službena web stranica

EDAT Tokenomija

EDAT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

EnviDa Logotip

EnviDa Cijena (EDAT)

Neuvršten

1 EDAT u USD cijena uživo:

$0.0415105
$0.0415105$0.0415105
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena EnviDa (EDAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:50:22 (UTC+8)

EnviDa (EDAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04007802
$ 0.04007802$ 0.04007802
24-satna najniža cijena
$ 0.04224106
$ 0.04224106$ 0.04224106
24-satna najviša cijena

$ 0.04007802
$ 0.04007802$ 0.04007802

$ 0.04224106
$ 0.04224106$ 0.04224106

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.00651432
$ 0.00651432$ 0.00651432

-1.44%

+2.68%

+3.49%

+3.49%

EnviDa (EDAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0415105. Tijekom protekla 24 sata, EDATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04007802 i najviše cijene $ 0.04224106, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDAT je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00651432.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDAT se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i +3.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EnviDa (EDAT)

$ 423.88K
$ 423.88K$ 423.88K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

10.48M
10.48M 10.48M

44,923,057.80794211
44,923,057.80794211 44,923,057.80794211

Trenutačna tržišna kapitalizacija EnviDa je $ 423.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EDAT je 10.48M, s ukupnom količinom od 44923057.80794211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.82M.

EnviDa (EDAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EnviDa u USD iznosila je $ +0.00108265.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EnviDa u USD iznosila je $ -0.0003786006.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EnviDa u USD iznosila je $ -0.0051062273.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EnviDa u USD iznosila je $ -0.03354879193371072.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00108265+2.68%
30 dana$ -0.0003786006-0.91%
60 dana$ -0.0051062273-12.30%
90 dana$ -0.03354879193371072-44.69%

Što je EnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs EnviDa (EDAT)

Službena web-stranica

EnviDa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EnviDa (EDAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EnviDa (EDAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EnviDa.

Provjerite EnviDa predviđanje cijene sada!

EDAT u lokalnim valutama

EnviDa (EDAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EnviDa (EDAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EnviDa (EDAT)

Koliko EnviDa (EDAT) vrijedi danas?
Cijena EDAT uživo u USD je 0.0415105 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EDAT u USD?
Trenutačna cijena EDAT u USD je $ 0.0415105. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EnviDa?
Tržišna kapitalizacija za EDAT je $ 423.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EDAT?
Količina u optjecaju za EDAT je 10.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDAT?
EDAT je postigao ATH cijenu od 1.45 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDAT?
EDAT je vidio ATL cijenu od 0.00651432 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EDAT?
24-satni obujam trgovanja za EDAT je -- USD.
Hoće li EDAT još narasti ove godine?
EDAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:50:22 (UTC+8)

EnviDa (EDAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.