EnviDa (EDAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04007802 $ 0.04007802 $ 0.04007802 24-satna najniža cijena $ 0.04224106 $ 0.04224106 $ 0.04224106 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04007802$ 0.04007802 $ 0.04007802 24-satna najviša cijena $ 0.04224106$ 0.04224106 $ 0.04224106 Najviša cijena ikada $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Najniža cijena $ 0.00651432$ 0.00651432 $ 0.00651432 Promjena cijene (1H) -1.44% Promjena cijene (1D) +2.68% Promjena cijene (7D) +3.49% Promjena cijene (7D) +3.49%

EnviDa (EDAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0415105. Tijekom protekla 24 sata, EDATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04007802 i najviše cijene $ 0.04224106, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDAT je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00651432.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDAT se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i +3.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EnviDa (EDAT)

Tržišna kapitalizacija $ 423.88K$ 423.88K $ 423.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Količina u optjecaju 10.48M 10.48M 10.48M Ukupna količina 44,923,057.80794211 44,923,057.80794211 44,923,057.80794211

Trenutačna tržišna kapitalizacija EnviDa je $ 423.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EDAT je 10.48M, s ukupnom količinom od 44923057.80794211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.82M.