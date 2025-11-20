END Cijena danas

Trenutačna cijena END (END) danas je $ 0.00547148, s promjenom od 0.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije END u USD je $ 0.00547148 po END.

END trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 660,949, s količinom u optjecaju od 120.81M END. Tijekom posljednja 24 sata, END trgovao je između $ 0.00506127 (niska) i $ 0.00551247 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.087624, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00383942.

U kratkoročnim performansama, END se kretao -0.52% u posljednjem satu i -15.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu END (END)

Tržišna kapitalizacija $ 660.95K$ 660.95K $ 660.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Količina u optjecaju 120.81M 120.81M 120.81M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

