encryptSIM (ESIM) Informacije Introducing the no-KYC eSIM solution from encryptSIM, designed to provide seamless global connectivity. encryptSIM's current offering includes a comprehensive worldwide data plan, with the option to add a US phone number. With global data usable in 135 different countries, Web3 wallet payments, and no personal info required, it’s freedom in your pocket. encryptSIM will expand its portfolio to include regional plans tailored to specific geographic needs. Development of the eSIM Mainnet has officially commenced, marking a significant milestone in encryptSIM's journey. Službena web stranica: https://www.encryptsim.com/ Kupi ESIM odmah!

encryptSIM (ESIM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za encryptSIM (ESIM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 173.24K $ 173.24K $ 173.24K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 173.24K $ 173.24K $ 173.24K Povijesni maksimum: $ 0.00577271 $ 0.00577271 $ 0.00577271 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017407 $ 0.00017407 $ 0.00017407 Saznajte više o cijeni encryptSIM (ESIM)

encryptSIM (ESIM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike encryptSIM (ESIM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ESIM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ESIM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ESIM tokena, istražite ESIM cijenu tokena uživo!

ESIM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ESIM? Naša ESIM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ESIM predviđanje cijene tokena odmah!

