EMIT Cijena danas

Trenutačna cijena EMIT (EMIT) danas je $ 0.345128, s promjenom od 2.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EMIT u USD je $ 0.345128 po EMIT.

EMIT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 60,966, s količinom u optjecaju od 173.48K EMIT. Tijekom posljednja 24 sata, EMIT trgovao je između $ 0.336075 (niska) i $ 0.355681 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.3, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.336075.

U kratkoročnim performansama, EMIT se kretao -2.35% u posljednjem satu i -20.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EMIT (EMIT)

Tržišna kapitalizacija $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K Količina u optjecaju 173.48K 173.48K 173.48K Ukupna količina 173,479.4624606206 173,479.4624606206 173,479.4624606206

Trenutačna tržišna kapitalizacija EMIT je $ 60.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMIT je 173.48K, s ukupnom količinom od 173479.4624606206. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.97K.