Eli5a Cijena danas

Trenutačna cijena Eli5a (ELI5A) danas je $ 0.02201626, s promjenom od 3.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ELI5A u USD je $ 0.02201626 po ELI5A.

Eli5a trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 442,026, s količinom u optjecaju od 19.93M ELI5A. Tijekom posljednja 24 sata, ELI5A trgovao je između $ 0.021317 (niska) i $ 0.0230641 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03709928, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00431141.

U kratkoročnim performansama, ELI5A se kretao -0.53% u posljednjem satu i -27.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Eli5a (ELI5A)

Tržišna kapitalizacija $ 442.03K$ 442.03K $ 442.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 465.78K$ 465.78K $ 465.78K Količina u optjecaju 19.93M 19.93M 19.93M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eli5a je $ 442.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELI5A je 19.93M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 465.78K.