Elastic Finance Token (EEFI) Informacije Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Službena web stranica: https://eefi.finance/ Bijela knjiga: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Kupi EEFI odmah!

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elastic Finance Token (EEFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Ukupna količina: $ 58.07K $ 58.07K $ 58.07K Količina u optjecaju: $ 58.07K $ 58.07K $ 58.07K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Povijesni maksimum: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 Povijesni minimum: $ 33.83 $ 33.83 $ 33.83 Trenutna cijena: $ 37.32 $ 37.32 $ 37.32 Saznajte više o cijeni Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elastic Finance Token (EEFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EEFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EEFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EEFI tokena, istražite EEFI cijenu tokena uživo!

