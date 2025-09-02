Elastic Finance Token (EEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 37.25 $ 37.25 $ 37.25 24-satna najniža cijena $ 41.84 $ 41.84 $ 41.84 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 37.25$ 37.25 $ 37.25 24-satna najviša cijena $ 41.84$ 41.84 $ 41.84 Najviša cijena ikada $ 486.79$ 486.79 $ 486.79 Najniža cijena $ 33.83$ 33.83 $ 33.83 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) -10.69% Promjena cijene (7D) -25.97% Promjena cijene (7D) -25.97%

Elastic Finance Token (EEFI) cijena u stvarnom vremenu je $37.37. Tijekom protekla 24 sata, EEFItrgovalo je između najniže cijene $ 37.25 i najviše cijene $ 41.84, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EEFI je $ 486.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 33.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EEFI se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -10.69% u posljednjih 24 sata i -25.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elastic Finance Token (EEFI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Količina u optjecaju 58.07K 58.07K 58.07K Ukupna količina 58,072.04022260498 58,072.04022260498 58,072.04022260498

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elastic Finance Token je $ 2.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EEFI je 58.07K, s ukupnom količinom od 58072.04022260498. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.17M.