Više o EEFI

EEFI Informacije o cijeni

EEFI Bijela knjiga

EEFI Službena web stranica

EEFI Tokenomija

EEFI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Elastic Finance Token Logotip

Elastic Finance Token Cijena (EEFI)

Neuvršten

1 EEFI u USD cijena uživo:

$37.37
$37.37$37.37
-10.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Elastic Finance Token (EEFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:19:57 (UTC+8)

Elastic Finance Token (EEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 37.25
$ 37.25$ 37.25
24-satna najniža cijena
$ 41.84
$ 41.84$ 41.84
24-satna najviša cijena

$ 37.25
$ 37.25$ 37.25

$ 41.84
$ 41.84$ 41.84

$ 486.79
$ 486.79$ 486.79

$ 33.83
$ 33.83$ 33.83

-0.53%

-10.69%

-25.97%

-25.97%

Elastic Finance Token (EEFI) cijena u stvarnom vremenu je $37.37. Tijekom protekla 24 sata, EEFItrgovalo je između najniže cijene $ 37.25 i najviše cijene $ 41.84, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EEFI je $ 486.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 33.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EEFI se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -10.69% u posljednjih 24 sata i -25.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elastic Finance Token (EEFI)

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

58.07K
58.07K 58.07K

58,072.04022260498
58,072.04022260498 58,072.04022260498

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elastic Finance Token je $ 2.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EEFI je 58.07K, s ukupnom količinom od 58072.04022260498. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.17M.

Elastic Finance Token (EEFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Elastic Finance Token u USD iznosila je $ -4.47298487057338.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Elastic Finance Token u USD iznosila je $ -5.0124754700.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Elastic Finance Token u USD iznosila je $ -0.2914523670.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Elastic Finance Token u USD iznosila je $ -4.06226698872485.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -4.47298487057338-10.69%
30 dana$ -5.0124754700-13.41%
60 dana$ -0.2914523670-0.77%
90 dana$ -4.06226698872485-9.80%

Što je Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Elastic Finance Token (EEFI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Elastic Finance Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elastic Finance Token (EEFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elastic Finance Token (EEFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elastic Finance Token.

Provjerite Elastic Finance Token predviđanje cijene sada!

EEFI u lokalnim valutama

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elastic Finance Token (EEFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EEFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elastic Finance Token (EEFI)

Koliko Elastic Finance Token (EEFI) vrijedi danas?
Cijena EEFI uživo u USD je 37.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EEFI u USD?
Trenutačna cijena EEFI u USD je $ 37.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elastic Finance Token?
Tržišna kapitalizacija za EEFI je $ 2.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EEFI?
Količina u optjecaju za EEFI je 58.07K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EEFI?
EEFI je postigao ATH cijenu od 486.79 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EEFI?
EEFI je vidio ATL cijenu od 33.83 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EEFI?
24-satni obujam trgovanja za EEFI je -- USD.
Hoće li EEFI još narasti ove godine?
EEFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EEFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:19:57 (UTC+8)

Elastic Finance Token (EEFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.