EggNuke Logotip

EggNuke Cijena (EGG)

Neuvršten

1 EGG u USD cijena uživo:

--
----
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena EggNuke (EGG)
EggNuke (EGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-0.61%

-2.74%

-2.74%

EggNuke (EGG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGG se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.61% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EggNuke (EGG)

$ 35.62K
$ 35.62K$ 35.62K

--
----

$ 34.08K
$ 34.08K$ 34.08K

546.14M
546.14M 546.14M

522,594,409.90153986
522,594,409.90153986 522,594,409.90153986

Trenutačna tržišna kapitalizacija EggNuke je $ 35.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 546.14M, s ukupnom količinom od 522594409.90153986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.08K.

EggNuke (EGG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EggNuke u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EggNuke u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EggNuke u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EggNuke u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.61%
30 dana$ 0+43.26%
60 dana$ 0+154.73%
90 dana$ 0--

Što je EggNuke (EGG)

EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs EggNuke (EGG)

Službena web-stranica

EggNuke Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EggNuke (EGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EggNuke (EGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EggNuke.

Provjerite EggNuke predviđanje cijene sada!

EGG u lokalnim valutama

EggNuke (EGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EggNuke (EGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EggNuke (EGG)

Koliko EggNuke (EGG) vrijedi danas?
Cijena EGG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EGG u USD?
Trenutačna cijena EGG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EggNuke?
Tržišna kapitalizacija za EGG je $ 35.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EGG?
Količina u optjecaju za EGG je 546.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EGG?
EGG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EGG?
EGG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EGG?
24-satni obujam trgovanja za EGG je -- USD.
Hoće li EGG još narasti ove godine?
EGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
