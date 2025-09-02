EfficientFrontier (SN53) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.73 $ 2.89 24-satna najniža cijena $ 2.73 24-satna najviša cijena $ 2.89 Najviša cijena ikada $ 6.65 Najniža cijena $ 2.73 Promjena cijene (1H) +0.49% Promjena cijene (1D) -1.27% Promjena cijene (7D) -5.75%

EfficientFrontier (SN53) cijena u stvarnom vremenu je $2.85. Tijekom protekla 24 sata, SN53trgovalo je između najniže cijene $ 2.73 i najviše cijene $ 2.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN53 je $ 6.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN53 se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, -1.27% u posljednjih 24 sata i -5.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EfficientFrontier (SN53)

Tržišna kapitalizacija $ 7.01M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.01M Količina u optjecaju 2.46M Ukupna količina 2,459,552.195036899

Trenutačna tržišna kapitalizacija EfficientFrontier je $ 7.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN53 je 2.46M, s ukupnom količinom od 2459552.195036899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.01M.