Edge Matrix Computing (EMC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00149294 $ 0.00149294 $ 0.00149294 24-satna najniža cijena $ 0.00153988 $ 0.00153988 $ 0.00153988 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00149294$ 0.00149294 $ 0.00149294 24-satna najviša cijena $ 0.00153988$ 0.00153988 $ 0.00153988 Najviša cijena ikada $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Najniža cijena $ 0.00134282$ 0.00134282 $ 0.00134282 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) +8.23% Promjena cijene (7D) +8.23%

Edge Matrix Computing (EMC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152302. Tijekom protekla 24 sata, EMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00149294 i najviše cijene $ 0.00153988, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMC je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00134282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMC se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +8.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Edge Matrix Computing (EMC)

Tržišna kapitalizacija $ 360.03K$ 360.03K $ 360.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Količina u optjecaju 236.70M 236.70M 236.70M Ukupna količina 979,842,225.8642212 979,842,225.8642212 979,842,225.8642212

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edge Matrix Computing je $ 360.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMC je 236.70M, s ukupnom količinom od 979842225.8642212. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.49M.