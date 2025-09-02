Više o EMC

EMC Informacije o cijeni

EMC Bijela knjiga

EMC Službena web stranica

EMC Tokenomija

EMC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Edge Matrix Computing Logotip

Edge Matrix Computing Cijena (EMC)

Neuvršten

1 EMC u USD cijena uživo:

$0.00152102
$0.00152102$0.00152102
-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Edge Matrix Computing (EMC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:34:41 (UTC+8)

Edge Matrix Computing (EMC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00149294
$ 0.00149294$ 0.00149294
24-satna najniža cijena
$ 0.00153988
$ 0.00153988$ 0.00153988
24-satna najviša cijena

$ 0.00149294
$ 0.00149294$ 0.00149294

$ 0.00153988
$ 0.00153988$ 0.00153988

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.00134282
$ 0.00134282$ 0.00134282

+0.27%

-0.38%

+8.23%

+8.23%

Edge Matrix Computing (EMC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152302. Tijekom protekla 24 sata, EMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00149294 i najviše cijene $ 0.00153988, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMC je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00134282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMC se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +8.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Edge Matrix Computing (EMC)

$ 360.03K
$ 360.03K$ 360.03K

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

236.70M
236.70M 236.70M

979,842,225.8642212
979,842,225.8642212 979,842,225.8642212

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edge Matrix Computing je $ 360.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMC je 236.70M, s ukupnom količinom od 979842225.8642212. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.49M.

Edge Matrix Computing (EMC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Edge Matrix Computing u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Edge Matrix Computing u USD iznosila je $ +0.0000277958.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Edge Matrix Computing u USD iznosila je $ -0.0008493226.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Edge Matrix Computing u USD iznosila je $ -0.005702023521708898.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.38%
30 dana$ +0.0000277958+1.83%
60 dana$ -0.0008493226-55.76%
90 dana$ -0.005702023521708898-78.92%

Što je Edge Matrix Computing (EMC)

Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Edge Matrix Computing (EMC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Edge Matrix Computing Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Edge Matrix Computing (EMC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Edge Matrix Computing (EMC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Edge Matrix Computing.

Provjerite Edge Matrix Computing predviđanje cijene sada!

EMC u lokalnim valutama

Edge Matrix Computing (EMC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Edge Matrix Computing (EMC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EMC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Edge Matrix Computing (EMC)

Koliko Edge Matrix Computing (EMC) vrijedi danas?
Cijena EMC uživo u USD je 0.00152302 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EMC u USD?
Trenutačna cijena EMC u USD je $ 0.00152302. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Edge Matrix Computing?
Tržišna kapitalizacija za EMC je $ 360.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EMC?
Količina u optjecaju za EMC je 236.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EMC?
EMC je postigao ATH cijenu od 2.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EMC?
EMC je vidio ATL cijenu od 0.00134282 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EMC?
24-satni obujam trgovanja za EMC je -- USD.
Hoće li EMC još narasti ove godine?
EMC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EMC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:34:41 (UTC+8)

Edge Matrix Computing (EMC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.