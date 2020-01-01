dTRINITY USD (DUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dTRINITY USD (DUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dTRINITY USD (DUSD) Informacije dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers. Službena web stranica: https://dtrinity.org Bijela knjiga: https://docs.dtrinity.org Kupi DUSD odmah!

dTRINITY USD (DUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dTRINITY USD (DUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Ukupna količina: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Količina u optjecaju: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Povijesni maksimum: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Povijesni minimum: $ 0.968313 $ 0.968313 $ 0.968313 Trenutna cijena: $ 0.997269 $ 0.997269 $ 0.997269 Saznajte više o cijeni dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (DUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dTRINITY USD (DUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUSD tokena, istražite DUSD cijenu tokena uživo!

