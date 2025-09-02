dTRINITY USD (DUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995007 $ 0.995007 $ 0.995007 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995007$ 0.995007 $ 0.995007 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Najniža cijena $ 0.968313$ 0.968313 $ 0.968313 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.32% Promjena cijene (7D) +0.32%

dTRINITY USD (DUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998342. Tijekom protekla 24 sata, DUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995007 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUSD je $ 1.046, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.968313.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dTRINITY USD (DUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Količina u optjecaju 2.40M 2.40M 2.40M Ukupna količina 2,402,463.040845104 2,402,463.040845104 2,402,463.040845104

Trenutačna tržišna kapitalizacija dTRINITY USD je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUSD je 2.40M, s ukupnom količinom od 2402463.040845104. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.