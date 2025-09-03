Drone (DRONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00108074$ 0.00108074 $ 0.00108074 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -2.73% Promjena cijene (7D) -12.08% Promjena cijene (7D) -12.08%

Drone (DRONE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRONE je $ 0.00108074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRONE se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -12.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drone (DRONE)

Tržišna kapitalizacija $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K Količina u optjecaju 885.00M 885.00M 885.00M Ukupna količina 885,000,000.0 885,000,000.0 885,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drone je $ 32.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRONE je 885.00M, s ukupnom količinom od 885000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.81K.