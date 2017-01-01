DPRating (RATING) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DPRating (RATING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DPRating (RATING) Informacije DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Službena web stranica: http://token.dprating.com/

DPRating (RATING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DPRating (RATING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 377.28K $ 377.28K $ 377.28K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 857.36K $ 857.36K $ 857.36K Povijesni maksimum: $ 0.01921056 $ 0.01921056 $ 0.01921056 Povijesni minimum: $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DPRating (RATING)

DPRating (RATING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DPRating (RATING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RATING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RATING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RATING tokena, istražite RATING cijenu tokena uživo!

RATING Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RATING? Naša RATING stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RATING predviđanje cijene tokena odmah!

