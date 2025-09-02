Više o RATING

DPRating Logotip

DPRating Cijena (RATING)

Neuvršten

1 RATING u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DPRating (RATING)
DPRating (RATING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01921056
$ 0.01921056$ 0.01921056

$ -0.002511307912531869
$ -0.002511307912531869$ -0.002511307912531869

+0.01%

+0.02%

+17.22%

+17.22%

DPRating (RATING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RATINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RATING je $ 0.01921056, dok je najniža cijena svih vremena $ -0.002511307912531869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RATING se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +17.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DPRating (RATING)

$ 399.42K
$ 399.42K$ 399.42K

--
----

$ 907.67K
$ 907.67K$ 907.67K

4.40B
4.40B 4.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DPRating je $ 399.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RATING je 4.40B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 907.67K.

DPRating (RATING) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DPRating u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DPRating u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DPRating u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DPRating u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.02%
30 dana$ 0+26.12%
60 dana$ 0+12.10%
90 dana$ 0--

Što je DPRating (RATING)

DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).

Resurs DPRating (RATING)

DPRating Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DPRating (RATING) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DPRating (RATING) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DPRating.

Provjerite DPRating predviđanje cijene sada!

RATING u lokalnim valutama

DPRating (RATING) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DPRating (RATING) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RATING opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DPRating (RATING)

Koliko DPRating (RATING) vrijedi danas?
Cijena RATING uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RATING u USD?
Trenutačna cijena RATING u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DPRating?
Tržišna kapitalizacija za RATING je $ 399.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RATING?
Količina u optjecaju za RATING je 4.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RATING?
RATING je postigao ATH cijenu od 0.01921056 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RATING?
RATING je vidio ATL cijenu od -0.002511307912531869 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RATING?
24-satni obujam trgovanja za RATING je -- USD.
Hoće li RATING još narasti ove godine?
RATING mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RATING predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.