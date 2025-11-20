DOUBT Cijena danas

Trenutačna cijena DOUBT (DOUBT) danas je $ 0.00385265, s promjenom od 2.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOUBT u USD je $ 0.00385265 po DOUBT.

DOUBT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,661,129, s količinom u optjecaju od 950.00M DOUBT. Tijekom posljednja 24 sata, DOUBT trgovao je između $ 0.00371015 (niska) i $ 0.00400718 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0090364, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00355399.

U kratkoročnim performansama, DOUBT se kretao -0.77% u posljednjem satu i -21.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DOUBT (DOUBT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.66M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.66M Količina u optjecaju 950.00M Ukupna količina 950,000,000.0

