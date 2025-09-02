DoubleUp (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.594669 24-satna najviša cijena $ 0.652515 Najviša cijena ikada $ 1.56 Najniža cijena $ 0.241032 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) -19.33%

DoubleUp (UP) cijena u stvarnom vremenu je $0.623399. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.594669 i najviše cijene $ 0.652515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.241032.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -19.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DoubleUp (UP)

Tržišna kapitalizacija $ 9.35M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.34M Količina u optjecaju 15.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DoubleUp je $ 9.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 15.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.34M.