DoubleUp Cijena (UP)

1 UP u USD cijena uživo:

$0.623399
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena DoubleUp (UP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:10:03 (UTC+8)

DoubleUp (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.594669
24-satna najniža cijena
$ 0.652515
24-satna najviša cijena

$ 0.594669
$ 0.652515
$ 1.56
$ 0.241032
-0.16%

+0.30%

-19.33%

-19.33%

DoubleUp (UP) cijena u stvarnom vremenu je $0.623399. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.594669 i najviše cijene $ 0.652515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.241032.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -19.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DoubleUp (UP)

$ 9.35M
--
$ 62.34M
15.00M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija DoubleUp je $ 9.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 15.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.34M.

DoubleUp (UP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DoubleUp u USD iznosila je $ +0.00186664.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DoubleUp u USD iznosila je $ -0.2526480920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DoubleUp u USD iznosila je $ -0.0708242980.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DoubleUp u USD iznosila je $ +0.1974287553010247.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00186664+0.30%
30 dana$ -0.2526480920-40.52%
60 dana$ -0.0708242980-11.36%
90 dana$ +0.1974287553010247+46.35%

Što je DoubleUp (UP)

DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DoubleUp (UP)

Službena web-stranica

DoubleUp Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DoubleUp (UP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DoubleUp (UP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DoubleUp.

Provjerite DoubleUp predviđanje cijene sada!

UP u lokalnim valutama

DoubleUp (UP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DoubleUp (UP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DoubleUp (UP)

Koliko DoubleUp (UP) vrijedi danas?
Cijena UP uživo u USD je 0.623399 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UP u USD?
Trenutačna cijena UP u USD je $ 0.623399. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DoubleUp?
Tržišna kapitalizacija za UP je $ 9.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UP?
Količina u optjecaju za UP je 15.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UP?
UP je postigao ATH cijenu od 1.56 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UP?
UP je vidio ATL cijenu od 0.241032 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UP?
24-satni obujam trgovanja za UP je -- USD.
Hoće li UP još narasti ove godine?
UP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DoubleUp (UP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.