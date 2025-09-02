Dotcom (Y2K) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00399627 24-satna najviša cijena $ 0.00437595 Najviša cijena ikada $ 0.03458572 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -2.63% Promjena cijene (7D) -9.42%

Dotcom (Y2K) cijena u stvarnom vremenu je $0.00425801. Tijekom protekla 24 sata, Y2Ktrgovalo je između najniže cijene $ 0.00399627 i najviše cijene $ 0.00437595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Y2K je $ 0.03458572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Y2K se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -2.63% u posljednjih 24 sata i -9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dotcom (Y2K)

Tržišna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Količina u optjecaju 1.01B 1.01B 1.01B Ukupna količina 1,010,104,208.084067 1,010,104,208.084067 1,010,104,208.084067

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dotcom je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Y2K je 1.01B, s ukupnom količinom od 1010104208.084067. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.30M.