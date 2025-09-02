Više o Y2K

Y2K Informacije o cijeni

Y2K Službena web stranica

Y2K Tokenomija

Y2K Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dotcom Logotip

Dotcom Cijena (Y2K)

Neuvršten

1 Y2K u USD cijena uživo:

$0.00425801
$0.00425801$0.00425801
-2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dotcom (Y2K)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:18:26 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00399627
$ 0.00399627$ 0.00399627
24-satna najniža cijena
$ 0.00437595
$ 0.00437595$ 0.00437595
24-satna najviša cijena

$ 0.00399627
$ 0.00399627$ 0.00399627

$ 0.00437595
$ 0.00437595$ 0.00437595

$ 0.03458572
$ 0.03458572$ 0.03458572

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-2.63%

-9.42%

-9.42%

Dotcom (Y2K) cijena u stvarnom vremenu je $0.00425801. Tijekom protekla 24 sata, Y2Ktrgovalo je između najniže cijene $ 0.00399627 i najviše cijene $ 0.00437595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Y2K je $ 0.03458572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Y2K se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -2.63% u posljednjih 24 sata i -9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dotcom (Y2K)

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

--
----

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

1.01B
1.01B 1.01B

1,010,104,208.084067
1,010,104,208.084067 1,010,104,208.084067

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dotcom je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Y2K je 1.01B, s ukupnom količinom od 1010104208.084067. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.30M.

Dotcom (Y2K) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dotcom u USD iznosila je $ -0.000115247850020457.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dotcom u USD iznosila je $ +0.0013791221.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dotcom u USD iznosila je $ +0.0016533082.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dotcom u USD iznosila je $ +0.002823704293151139.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000115247850020457-2.63%
30 dana$ +0.0013791221+32.39%
60 dana$ +0.0016533082+38.83%
90 dana$ +0.002823704293151139+196.87%

Što je Dotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dotcom (Y2K)

Službena web-stranica

Dotcom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dotcom (Y2K) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dotcom (Y2K) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dotcom.

Provjerite Dotcom predviđanje cijene sada!

Y2K u lokalnim valutama

Dotcom (Y2K) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dotcom (Y2K) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o Y2K opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dotcom (Y2K)

Koliko Dotcom (Y2K) vrijedi danas?
Cijena Y2K uživo u USD je 0.00425801 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena Y2K u USD?
Trenutačna cijena Y2K u USD je $ 0.00425801. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dotcom?
Tržišna kapitalizacija za Y2K je $ 4.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za Y2K?
Količina u optjecaju za Y2K je 1.01B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za Y2K?
Y2K je postigao ATH cijenu od 0.03458572 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za Y2K?
Y2K je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za Y2K?
24-satni obujam trgovanja za Y2K je -- USD.
Hoće li Y2K još narasti ove godine?
Y2K mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte Y2K predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:18:26 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.