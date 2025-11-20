Docker Cijena danas

Trenutačna cijena Docker (DOCKERZXBT) danas je $ 0.00394045, s promjenom od 25.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOCKERZXBT u USD je $ 0.00394045 po DOCKERZXBT.

Docker trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,808,145, s količinom u optjecaju od 972.14M DOCKERZXBT. Tijekom posljednja 24 sata, DOCKERZXBT trgovao je između $ 0.0026885 (niska) i $ 0.00419228 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00981968, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00078011.

U kratkoročnim performansama, DOCKERZXBT se kretao +1.57% u posljednjem satu i -27.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Docker (DOCKERZXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Količina u optjecaju 972.14M 972.14M 972.14M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

