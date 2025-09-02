Distributed Training (SN38) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.844604 $ 0.844604 $ 0.844604 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.844604$ 0.844604 $ 0.844604 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 Najniža cijena $ 0.496926$ 0.496926 $ 0.496926 Promjena cijene (1H) -2.70% Promjena cijene (1D) -10.30% Promjena cijene (7D) +91.39% Promjena cijene (7D) +91.39%

Distributed Training (SN38) cijena u stvarnom vremenu je $0.969436. Tijekom protekla 24 sata, SN38trgovalo je između najniže cijene $ 0.844604 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN38 je $ 2.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.496926.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN38 se promijenio za -2.70% u posljednjih sat vremena, -10.30% u posljednjih 24 sata i +91.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Distributed Training (SN38)

Tržišna kapitalizacija $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Količina u optjecaju 2.44M 2.44M 2.44M Ukupna količina 2,440,227.430701088 2,440,227.430701088 2,440,227.430701088

Trenutačna tržišna kapitalizacija Distributed Training je $ 2.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN38 je 2.44M, s ukupnom količinom od 2440227.430701088. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.36M.