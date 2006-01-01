Dinger (DINGER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dinger (DINGER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dinger (DINGER) Informacije Dinger Token is the next generation of meme culture. We will kick off a revolution where an average person can gain access to launching meme tokens and creating their own unique environments that will help their memes succeed. We are centered around investor protection and are creating our suite of products with that in mind. Službena web stranica: https://www.schrodingertoken.com/ Kupi DINGER odmah!

Dinger (DINGER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dinger (DINGER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000104 $ 0.00000104 $ 0.00000104 Saznajte više o cijeni Dinger (DINGER)

Dinger (DINGER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dinger (DINGER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DINGER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DINGER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DINGER tokena, istražite DINGER cijenu tokena uživo!

DINGER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DINGER? Naša DINGER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DINGER predviđanje cijene tokena odmah!

