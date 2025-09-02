DICE ($DICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00128057 24-satna najniža cijena $ 0.00136944 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03142132 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.08% Promjena cijene (1D) -4.84% Promjena cijene (7D) -3.26%

DICE ($DICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00128308. Tijekom protekla 24 sata, $DICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00128057 i najviše cijene $ 0.00136944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DICE je $ 0.03142132, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DICE se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -4.84% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DICE ($DICE)

Tržišna kapitalizacija $ 344.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 382.28K Količina u optjecaju 268.66M Ukupna količina 297,940,236.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DICE je $ 344.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DICE je 268.66M, s ukupnom količinom od 297940236.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 382.28K.