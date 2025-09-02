Više o $DICE

$DICE Informacije o cijeni

$DICE Bijela knjiga

$DICE Službena web stranica

$DICE Tokenomija

$DICE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DICE Logotip

DICE Cijena ($DICE)

Neuvršten

1 $DICE u USD cijena uživo:

$0.00128308
$0.00128308$0.00128308
-4.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DICE ($DICE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:08:50 (UTC+8)

DICE ($DICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00128057
$ 0.00128057$ 0.00128057
24-satna najniža cijena
$ 0.00136944
$ 0.00136944$ 0.00136944
24-satna najviša cijena

$ 0.00128057
$ 0.00128057$ 0.00128057

$ 0.00136944
$ 0.00136944$ 0.00136944

$ 0.03142132
$ 0.03142132$ 0.03142132

$ 0
$ 0$ 0

-2.08%

-4.84%

-3.26%

-3.26%

DICE ($DICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00128308. Tijekom protekla 24 sata, $DICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00128057 i najviše cijene $ 0.00136944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DICE je $ 0.03142132, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DICE se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -4.84% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DICE ($DICE)

$ 344.71K
$ 344.71K$ 344.71K

--
----

$ 382.28K
$ 382.28K$ 382.28K

268.66M
268.66M 268.66M

297,940,236.0
297,940,236.0 297,940,236.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DICE je $ 344.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DICE je 268.66M, s ukupnom količinom od 297940236.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 382.28K.

DICE ($DICE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DICE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DICE u USD iznosila je $ -0.0001649906.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DICE u USD iznosila je $ -0.0000549133.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DICE u USD iznosila je $ -0.0004962365068323994.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.84%
30 dana$ -0.0001649906-12.85%
60 dana$ -0.0000549133-4.27%
90 dana$ -0.0004962365068323994-27.88%

Što je DICE ($DICE)

MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

DICE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DICE ($DICE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DICE ($DICE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DICE.

Provjerite DICE predviđanje cijene sada!

$DICE u lokalnim valutama

DICE ($DICE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DICE ($DICE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $DICE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DICE ($DICE)

Koliko DICE ($DICE) vrijedi danas?
Cijena $DICE uživo u USD je 0.00128308 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $DICE u USD?
Trenutačna cijena $DICE u USD je $ 0.00128308. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DICE?
Tržišna kapitalizacija za $DICE je $ 344.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $DICE?
Količina u optjecaju za $DICE je 268.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $DICE?
$DICE je postigao ATH cijenu od 0.03142132 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $DICE?
$DICE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $DICE?
24-satni obujam trgovanja za $DICE je -- USD.
Hoće li $DICE još narasti ove godine?
$DICE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $DICE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:08:50 (UTC+8)

DICE ($DICE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.