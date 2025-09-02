DEV AI (DEVAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00922359$ 0.00922359 $ 0.00922359 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.92% Promjena cijene (7D) +8.71% Promjena cijene (7D) +8.71%

DEV AI (DEVAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEVAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEVAI je $ 0.00922359, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEVAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.92% u posljednjih 24 sata i +8.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DEV AI (DEVAI)

Tržišna kapitalizacija $ 713.27K$ 713.27K $ 713.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 713.27K$ 713.27K $ 713.27K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,970,652.125107 999,970,652.125107 999,970,652.125107

Trenutačna tržišna kapitalizacija DEV AI je $ 713.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEVAI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999970652.125107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 713.27K.