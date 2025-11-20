Derpy Cijena danas

Trenutačna cijena Derpy (DERPY) danas je $ 0.00001096, s promjenom od 0.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DERPY u USD je $ 0.00001096 po DERPY.

Derpy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,992.47, s količinom u optjecaju od 999.67M DERPY. Tijekom posljednja 24 sata, DERPY trgovao je između $ 0.00001093 (niska) i $ 0.00001106 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00093001, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000995.

U kratkoročnim performansama, DERPY se kretao -0.16% u posljednjem satu i -0.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Derpy (DERPY)

Tržišna kapitalizacija $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Količina u optjecaju 999.67M 999.67M 999.67M Ukupna količina 999,667,197.644129 999,667,197.644129 999,667,197.644129

Trenutačna tržišna kapitalizacija Derpy je $ 10.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DERPY je 999.67M, s ukupnom količinom od 999667197.644129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.99K.