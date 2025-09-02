Dero (DERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.351386 24-satna najviša cijena $ 0.374011 Najviša cijena ikada $ 27.29 Najniža cijena $ 0.24505 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -4.20% Promjena cijene (7D) -6.56%

Dero (DERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.353717. Tijekom protekla 24 sata, DEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.351386 i najviše cijene $ 0.374011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DERO je $ 27.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DERO se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i -6.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dero (DERO)

Informacije o tržištu Dero (DERO)
Tržišna kapitalizacija $ 4.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.50M Količina u optjecaju 12.68M Ukupna količina 18,400,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dero je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DERO je 12.68M, s ukupnom količinom od 18400000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.50M.