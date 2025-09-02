Više o DERO

Dero Logotip

Dero Cijena (DERO)

Neuvršten

1 DERO u USD cijena uživo:

$0.353717
$0.353717$0.353717
-4.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Dero (DERO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:16:08 (UTC+8)

Dero (DERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.351386
$ 0.351386$ 0.351386
24-satna najniža cijena
$ 0.374011
$ 0.374011$ 0.374011
24-satna najviša cijena

$ 0.351386
$ 0.351386$ 0.351386

$ 0.374011
$ 0.374011$ 0.374011

$ 27.29
$ 27.29$ 27.29

$ 0.24505
$ 0.24505$ 0.24505

+0.22%

-4.20%

-6.56%

-6.56%

Dero (DERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.353717. Tijekom protekla 24 sata, DEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.351386 i najviše cijene $ 0.374011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DERO je $ 27.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DERO se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i -6.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dero (DERO)

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

--
----

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

12.68M
12.68M 12.68M

18,400,000.0
18,400,000.0 18,400,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dero je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DERO je 12.68M, s ukupnom količinom od 18400000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.50M.

Dero (DERO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0155139820177706.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0777871434.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0700138940.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0683918532501311.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0155139820177706-4.20%
30 dana$ -0.0777871434-21.99%
60 dana$ -0.0700138940-19.79%
90 dana$ -0.0683918532501311-16.20%

Što je Dero (DERO)

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving

Dero Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dero (DERO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dero (DERO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dero.

Provjerite Dero predviđanje cijene sada!

DERO u lokalnim valutama

Dero (DERO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dero (DERO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DERO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dero (DERO)

Koliko Dero (DERO) vrijedi danas?
Cijena DERO uživo u USD je 0.353717 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DERO u USD?
Trenutačna cijena DERO u USD je $ 0.353717. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dero?
Tržišna kapitalizacija za DERO je $ 4.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DERO?
Količina u optjecaju za DERO je 12.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DERO?
DERO je postigao ATH cijenu od 27.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DERO?
DERO je vidio ATL cijenu od 0.24505 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DERO?
24-satni obujam trgovanja za DERO je -- USD.
Hoće li DERO još narasti ove godine?
DERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:16:08 (UTC+8)

