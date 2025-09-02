Dero Cijena (DERO)
+0.22%
-4.20%
-6.56%
-6.56%
Dero (DERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.353717. Tijekom protekla 24 sata, DEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.351386 i najviše cijene $ 0.374011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DERO je $ 27.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24505.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DERO se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i -6.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dero je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DERO je 12.68M, s ukupnom količinom od 18400000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.50M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0155139820177706.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0777871434.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0700138940.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dero u USD iznosila je $ -0.0683918532501311.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0155139820177706
|-4.20%
|30 dana
|$ -0.0777871434
|-21.99%
|60 dana
|$ -0.0700138940
|-19.79%
|90 dana
|$ -0.0683918532501311
|-16.20%
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
