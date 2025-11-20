Deri Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Deri Protocol (DERI) danas je $ 0.0032851, s promjenom od 2.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DERI u USD je $ 0.0032851 po DERI.

Deri Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 427,654, s količinom u optjecaju od 131.19M DERI. Tijekom posljednja 24 sata, DERI trgovao je između $ 0.00310981 (niska) i $ 0.00337588 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.77, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00200107.

U kratkoročnim performansama, DERI se kretao +2.42% u posljednjem satu i -0.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Deri Protocol (DERI)

Tržišna kapitalizacija $ 427.65K$ 427.65K $ 427.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Količina u optjecaju 131.19M 131.19M 131.19M Ukupna količina 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

