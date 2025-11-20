Decrypting Cijena danas

Trenutačna cijena Decrypting (DCRYPT) danas je $ 0.00327071, s promjenom od 5.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DCRYPT u USD je $ 0.00327071 po DCRYPT.

Decrypting trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 188,956, s količinom u optjecaju od 57.46M DCRYPT. Tijekom posljednja 24 sata, DCRYPT trgovao je između $ 0.00327389 (niska) i $ 0.0035189 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01196398, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00207953.

U kratkoročnim performansama, DCRYPT se kretao -0.53% u posljednjem satu i +10.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Decrypting (DCRYPT)

Tržišna kapitalizacija $ 188.96K$ 188.96K $ 188.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 328.85K$ 328.85K $ 328.85K Količina u optjecaju 57.46M 57.46M 57.46M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decrypting je $ 188.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCRYPT je 57.46M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 328.85K.