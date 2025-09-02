DecentraWeb (DWEB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00146398 $ 0.00146398 $ 0.00146398 24-satna najniža cijena $ 0.00658463 $ 0.00658463 $ 0.00658463 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00146398$ 0.00146398 $ 0.00146398 24-satna najviša cijena $ 0.00658463$ 0.00658463 $ 0.00658463 Najviša cijena ikada $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 Najniža cijena $ 0.00146398$ 0.00146398 $ 0.00146398 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) -2.68% Promjena cijene (7D) -5.12% Promjena cijene (7D) -5.12%

DecentraWeb (DWEB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00638832. Tijekom protekla 24 sata, DWEBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146398 i najviše cijene $ 0.00658463, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWEB je $ 3.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00146398.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWEB se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -2.68% u posljednjih 24 sata i -5.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DecentraWeb (DWEB)

Tržišna kapitalizacija $ 321.80K$ 321.80K $ 321.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 636.48K$ 636.48K $ 636.48K Količina u optjecaju 50.37M 50.37M 50.37M Ukupna količina 99,631,920.61166014 99,631,920.61166014 99,631,920.61166014

Trenutačna tržišna kapitalizacija DecentraWeb je $ 321.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWEB je 50.37M, s ukupnom količinom od 99631920.61166014. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 636.48K.