DecentraWeb (DWEB) Informacije DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. Službena web stranica: https://decentraweb.org Kupi DWEB odmah!

DecentraWeb (DWEB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DecentraWeb (DWEB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 325.74K $ 325.74K $ 325.74K Ukupna količina: $ 99.63M $ 99.63M $ 99.63M Količina u optjecaju: $ 50.37M $ 50.37M $ 50.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 644.27K $ 644.27K $ 644.27K Povijesni maksimum: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Povijesni minimum: $ 0.00146398 $ 0.00146398 $ 0.00146398 Trenutna cijena: $ 0.00647022 $ 0.00647022 $ 0.00647022 Saznajte više o cijeni DecentraWeb (DWEB)

DecentraWeb (DWEB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DecentraWeb (DWEB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DWEB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DWEB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DWEB tokena, istražite DWEB cijenu tokena uživo!

DWEB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DWEB? Naša DWEB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DWEB predviđanje cijene tokena odmah!

