DeCats Logotip

DeCats Cijena (DECATS)

Neuvršten

1 DECATS u USD cijena uživo:

$0.644133
$0.644133$0.644133
+1.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena DeCats (DECATS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:41:38 (UTC+8)

DeCats (DECATS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.631879
$ 0.631879$ 0.631879
24-satna najniža cijena
$ 0.631879
$ 0.631879$ 0.631879
24-satna najviša cijena

$ 0.631879
$ 0.631879$ 0.631879

$ 0.631879
$ 0.631879$ 0.631879

$ 114.92
$ 114.92$ 114.92

$ 0.501843
$ 0.501843$ 0.501843

+1.94%

+1.94%

-3.21%

-3.21%

DeCats (DECATS) cijena u stvarnom vremenu je $0.644133. Tijekom protekla 24 sata, DECATStrgovalo je između najniže cijene $ 0.631879 i najviše cijene $ 0.631879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DECATS je $ 114.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.501843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DECATS se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i -3.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeCats (DECATS)

$ 6.32K
$ 6.32K$ 6.32K

--
----

$ 6.32K
$ 6.32K$ 6.32K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeCats je $ 6.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DECATS je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.32K.

DeCats (DECATS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DeCats u USD iznosila je $ +0.01225385.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DeCats u USD iznosila je $ -0.0145957317.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DeCats u USD iznosila je $ +0.0118584241.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DeCats u USD iznosila je $ -0.0175213838131523.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01225385+1.94%
30 dana$ -0.0145957317-2.26%
60 dana$ +0.0118584241+1.84%
90 dana$ -0.0175213838131523-2.64%

Što je DeCats (DECATS)

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

DeCats Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeCats (DECATS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeCats (DECATS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeCats.

Provjerite DeCats predviđanje cijene sada!

DECATS u lokalnim valutama

DeCats (DECATS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeCats (DECATS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DECATS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeCats (DECATS)

Koliko DeCats (DECATS) vrijedi danas?
Cijena DECATS uživo u USD je 0.644133 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DECATS u USD?
Trenutačna cijena DECATS u USD je $ 0.644133. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeCats?
Tržišna kapitalizacija za DECATS je $ 6.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DECATS?
Količina u optjecaju za DECATS je 10.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DECATS?
DECATS je postigao ATH cijenu od 114.92 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DECATS?
DECATS je vidio ATL cijenu od 0.501843 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DECATS?
24-satni obujam trgovanja za DECATS je -- USD.
Hoće li DECATS još narasti ove godine?
DECATS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DECATS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:41:38 (UTC+8)

