DeCats (DECATS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.631879 $ 0.631879 $ 0.631879 24-satna najniža cijena $ 0.631879 $ 0.631879 $ 0.631879 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.631879$ 0.631879 $ 0.631879 24-satna najviša cijena $ 0.631879$ 0.631879 $ 0.631879 Najviša cijena ikada $ 114.92$ 114.92 $ 114.92 Najniža cijena $ 0.501843$ 0.501843 $ 0.501843 Promjena cijene (1H) +1.94% Promjena cijene (1D) +1.94% Promjena cijene (7D) -3.21% Promjena cijene (7D) -3.21%

DeCats (DECATS) cijena u stvarnom vremenu je $0.644133. Tijekom protekla 24 sata, DECATStrgovalo je između najniže cijene $ 0.631879 i najviše cijene $ 0.631879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DECATS je $ 114.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.501843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DECATS se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i -3.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeCats (DECATS)

Tržišna kapitalizacija $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeCats je $ 6.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DECATS je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.32K.