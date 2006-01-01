DeCats (DECATS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeCats (DECATS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeCats (DECATS) Informacije We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Službena web stranica: https://decats.io/ Bijela knjiga: https://decats.io/faq/ Kupi DECATS odmah!

DeCats (DECATS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeCats (DECATS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.44K $ 6.44K $ 6.44K Ukupna količina: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Količina u optjecaju: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.44K $ 6.44K $ 6.44K Povijesni maksimum: $ 114.92 $ 114.92 $ 114.92 Povijesni minimum: $ 0.501843 $ 0.501843 $ 0.501843 Trenutna cijena: $ 0.643848 $ 0.643848 $ 0.643848 Saznajte više o cijeni DeCats (DECATS)

DeCats (DECATS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeCats (DECATS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DECATS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DECATS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DECATS tokena, istražite DECATS cijenu tokena uživo!

