Darwinia Commitment (KTON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Darwinia Commitment (KTON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Darwinia Commitment (KTON) Informacije KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Službena web stranica: https://darwinia.network/

Darwinia Commitment (KTON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Darwinia Commitment (KTON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 521.96K $ 521.96K $ 521.96K Ukupna količina: $ 148.99K $ 148.99K $ 148.99K Količina u optjecaju: $ 148.99K $ 148.99K $ 148.99K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 521.96K $ 521.96K $ 521.96K Povijesni maksimum: $ 416.09 $ 416.09 $ 416.09 Povijesni minimum: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Trenutna cijena: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5

Darwinia Commitment (KTON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Darwinia Commitment (KTON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KTON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KTON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

KTON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KTON? Naša KTON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

