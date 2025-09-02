Darwinia Commitment (KTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 3.42 24-satna najviša cijena $ 3.53 Najviša cijena ikada $ 416.09 Najniža cijena $ 1.71 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -2.91% Promjena cijene (7D) -2.70%

Darwinia Commitment (KTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.43. Tijekom protekla 24 sata, KTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.42 i najviše cijene $ 3.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KTON je $ 416.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KTON se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -2.91% u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Darwinia Commitment (KTON)

Tržišna kapitalizacija $ 510.47K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 510.47K Količina u optjecaju 148.99K Ukupna količina 148,992.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Darwinia Commitment je $ 510.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KTON je 148.99K, s ukupnom količinom od 148992.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 510.47K.